Iva Zanicchi: “Parlo bene di Maria De Filippi così in tv sono a posto per dieci anni”

Iva Zanicchi, opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e uno dei volti fissi del nuovo talk al femminile Venus Club, è stata ospite lo scorso sabato della trasmissione Tv Talk. Presente in collegamento il giornalista Riccardo Bocca che ha stroncato Venus Club: “La prima puntata era di un programma brutto con delle sciabolate di volgarità datate e gratuite con la signora Zanicchi complice, mentre nella seconda puntata il programma è diventato semplicemente inutile”. Un commento che ha scatenato la risata di Iva Zanicchi.

Secondo Bocca, il programma di Italia 1 sarebbe stato “inginocchiato a Maria De Filippi come tutti i presenti ospiti e cast riconducibili a Maria De Filippi che veniva continuamente osannata”. Iva ha quindi replicato. Prima ha detto di stimare Maria “perché se non lo dico poi…”, poi però ha aggiunto: “Non l’ho osannata! Nel senso che è una grande conduttrice, è una donna importante, famosa, potente. Ma non l’ho mai osannata! Io mi tengo buona Maria De Filippi! Io vado a fare i suoi programmi, sono a posto per almeno 10 anni, siamo sinceri su!”, le parole della cantante in risposta alle parole del giornalista in collegamento.

A proposito del programma di Italia 1, Iva ha destinato belle parole a Lorella Boccia: “Lei è una ragazza giovane, molto carina, molto bella, anche spigliata, non aveva neanche il gobbo, va via spedita. Credo che avrà un futuro di successo. Poi adesso il successo più grande è che aspetta un bambino”, ha aggiunto.

La Zanicchi ha poi parlato dei suoi “inizi” sui canali Mediaset. Chi la convinse a fare questa mossa? “Silvio Berlusconi perché mi vide in un programma di Canale 5, mi telefonò e mi disse ‘signora perché non prova a fare un quiz?’, io dissi di no ma mi invitò a prendere un caffè da lui”. Il marito la convinse ad andare e a dirgli di no: “io sono andata e ho detto di sì”, ha detto. Poi, dopo aver consigliato ai giovani di non scendere in politica come fece Berlusconi e sottolineato le capacità di Salvini, ha detto: “Io di politica non voglio più parlarne in tv”.

Nuovo singolo

Intanto Iva Zanicchi è uscita con un nuovo singolo dal titolo “Amore mio malgrado” trasmesso durante Tv Talk. Il video è ambientato in un teatro municipale di Piacenza vuoto, “allora è anche d’augurio, con la speranza che i teatri si possano riempire di nuovo”. In merito al singolo l’ha definita una “canzone carina che piace, la prima di una serie. L’album sarà pronto a settembre perché alla concorrenza – perché in Rai non mi vogliono – farò due puntate su Canale 5 raccontando la mia vita, cantando e ballerò anche il tango”.

La rivedremo presto all’Ariston? “Sarà molto difficile, anzi quasi impossibile. Largo ai giovani! Ma se dovessi andare a Sanremo, non come ospite non me ne frega niente, ma vorrei andare eventualmente come concorrente”, ha detto.

