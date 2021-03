Italia’s Got Talent 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

Questa sera, mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la sesta puntata della sesta edizione di Italia’s Got Talent, il famoso programma che va a caccia di talenti da far scoprire al mondo. Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno al tavolo della giuria ci sono Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini mentre, la conduzione è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Dove vedere la sesta puntata di Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La sesta puntata del programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 marzo 2021 – alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sui due canali previste poi diverse repliche nei giorni seguenti la prima messa in onda.

Italia’s Got Talent 2021 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW TV. Inoltre sul sito del programma si potrà rivedere tutto con calma da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Italia’s Got Talent 2021, ma quante puntate sono previste? In tutto sono 8 le puntate che andranno in onda su Sky Uno e Tv8 (7 audizioni – già registrate a Cinecittà – e 1 finale in diretta). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: mercoledì 10 marzo 2021 OGGI

Settima puntata: mercoledì 17 marzo 2021

Ottava (finale) puntata: mercoledì 24 marzo 2021

