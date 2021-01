Italia’s Got Talent 2021: cast, giudici, quante puntate e streaming

Italia’s Got Talent 2021: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Italia’s Got Talent 2021? In tutto andranno in onda 8 puntate (7 audizioni, 1 finale). La messa in onda è prevista per 8 mercoledì consecutivi alle ore 21,30. Ogni puntata avrà una durata di circa 2 ore e 15 minuti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021

Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021

Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021

Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021

Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021

Sesta puntata: mercoledì 3 marzo 2021

Settima puntata: mercoledì 10 marzo 2021

Ottava (finale) puntata: mercoledì 17 marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? Le puntate del programma, come detto, va in onda dal 27 gennaio 2021 alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NowTv.