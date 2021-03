Italia’s Got Talent 2021: le anticipazioni della settima puntata del 17 marzo

Questa sera, 17 marzo 2021, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la settima puntata di Italia’s Got Talent 2021, programma giunto alla sesta edizione e che negli anni ha mostrato al mondo tantissimi talenti. In giuria ancora una volta ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Lodovica Comello. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla settima puntata del talent show.

Anticipazioni

Stasera vedremo la settima puntata delle otto in programma. Si tratta dell’ultimo appuntamento con le audizioni, mentre la prossima settimana, il 24 marzo, andrà in onda l’attesissima finale. In giuria, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello.

La settima puntata, l’ultima delle audizioni, vedrà sul palco una nuova carrellata di talenti, spesso giovanissimi, pronti a sfidare le proprie ansie e insicurezze pur di conquistare il favore dei giudici. Il loro obiettivo è aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per la finale, prima che il Golden Buzzer del pubblico emetta il suo verdetto. Ad aggiungere brio, con il suo carico di simpatia torna Enrico Papi, che raggiunge il banco dei giudici per commentare le ultime performance di questa edizione di Italia’s Got Talent.

Ad aprire le danze, secondo le anticipazioni di Italia’s Got Talent, una coppia di psicologi, che allenano il coraggio delle persone attraverso un connubio di gioco e tecnologia. A fare da “cavia” sale sul palco Frank Matano, che compie un percorso virtuale davvero esilarante. Successivamente il papà delle Bello Sisters, le tre sorelle che hanno già conquistato un posto in finale grazie alle loro doti atletiche fuori dal comune, si cimenta in un numero con la balestra dall’alto tasso di adrenalina. Un’incantevole 15enne racconta le sue difficoltà ad accettarsi in età adolescenziale con un numero di pole dance allo specchio, mentre un suo coetaneo si cimenta alla batteria in un’energetica performance metal. Una cantante lirica, invece, con la sua voce intensa ci fa dimenticare la sua disabilità, mentre una studentessa interpreta un’inedita versione di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori, che risuona ancora più emozionante in un periodo di lockdown. Non mancano, come sempre, le risate grazie a uno studente universitario che suona, percuotendo le mani, e a un uomo di mezza età che veste i panni di un improbabile astronauta della NASA. A emozionare i giudici ci pensano un gruppo di giovani musicisti, che hanno imparato a suonare uno strumento musicale, sottraendosi così ai rischi della malavita, e un colorato coro di ragazzi che intona “La Libertà” di Giorgio Gaber.

Alla vigilia della settimana puntata di audizioni hanno già un posto assicurato in finale, grazie al Golden Buzzer dei giudici: le Black Widow, un gruppo di giovani ballerine che hanno presentato una coreografia indimenticabile; Giustino, che si è cimentato in un’esibizione di cosplay vestendo i panni sia di Clark Kent che di Superman; Giorgia Greco, protagonista di un numero di ginnastica ritmica su una sola gamba; e i Negma Dance Group, che si sono esibiti a colpi di passi di danza indiana. All’ultimo atto sono già certi di partecipare, dopo aver continto all’unanimità i giudici a fine puntata, anche Christian Stoinev, l’equilibrista capace di evoluzioni spettacolari con il suo chihuahua Percy, le Bello Sisters, Laura Formenti, interprete di un esilarante monologo su come una donna vede un uomo e viceversa, Stefano Bronzato, in grado con la magia di viaggiare indietro nel tempo, David Mazzoni, tenore per hobby che si è presentato sul palco con la sua tuta da lavoro da operatore ecologico intonando “Granada” di Agustin Lara, e infine, le Dress in Black, tribute band tutta al femminile degli AC/DC. A loro si unirà anche il Golden Buzzer del pubblico, che decreterà il 12esimo finalista in gara. La finale di Italia’s Got Talent è in programma mercoledì prossimo, 24 marzo, in diretta, dagli studi di Cinecittà, a Roma, dove si decreterà il vincitore assoluto dell’11esima edizione. A sceglierlo sarà l’insindacabile giudizio del pubblico da casa.

Streaming e tv

Dove vedere la settima puntata di Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? La settima puntata del programma, come detto, va in onda oggi – 17 marzo 2021 – alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW.

