Italia’s Got Talent 2021: le anticipazioni della sesta puntata del 10 marzo

Questa sera, 10 marzo 2021, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la sesta puntata di Italia’s Got Talent 2021, programma giunto alla sesta edizione e che negli anni ha mostrato al mondo tantissimi talenti. In giuria ancora una volta ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Lodovica Comello. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla sesta puntata del talent show.

Anticipazioni

Stasera vedremo la sesta puntata delle sette in programma. Si tratta del sesto appuntamento con le audizioni, già tutte registrate a Cinecittà, alla presenza del pubblico, seguendo attentamente le norme anti-Covid. In giuria, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello.

La sesta puntata è all’insegna del rock&roll e delle donne che mostrano i muscoli con prestazioni atletiche sorprendenti, capaci di destare lo stupore di pubblico e giuria. Tutti i concorrenti sono animati dal desiderio di conquistare il favore di Joe Bastianich, l’ultimo giudice che deve ancora assegnare il suo Golden Buzzer. Ad aprire la contesa è una ragazza americana, iscritta a Italia’s Got Talent dal fidanzato italiano, che si esibisce in un inedito salto della corda “espansivo”. Successivamente un ragazzino romano coinvolge i giudici in un numero di magia con un mazzo di carte invisibile, un concorrente di Siracusa, con un cappello da cowboy, scuote con il suo timbro di voce giudici e pubblico sulle note di Elvis Presley.

Ad alimentare questa scarica di energia e adrenalina c’è poi l’esibizione dell’unica tribute band italiana, tutta al femminile, degli AC/DC. Un gruppo di studentesse, invece, balla sugli sci, una donna bergamasca, campionessa italiana e vice-campionessa europea di braccio di ferro, sfida Frank Matano in un doppio confronto dall’esito scontato. A stupire i giudici sono poi una performance ad alta quota di un artista francese e quella di un musicista che ama la sperimentazione. Subito dopo un artigiano di Firenze coinvolge i giudici in una inedita partita di flipper, costruito a mano con 7 mila pezzi e 5 mila viti. Una cantante lirica si esibisce in una performance molto evocativa, mentre un gruppo di ballerine rappresenta sul palco il sentimento di paura. Un monologo esilarante, con tempi comici pazzeschi, viene molto apprezzato soprattutto da Frank Matano. Con favore vengono, inoltre, accolte le esibizioni di un 70enne, che fa esercizi fisici poco usuali alla sua età, la sfida tra un fratello e una sorella a colpi di passi di danza indiana, e il monologo toccante e intelligente di un concorrente marchigiano.

Streaming e tv

Dove vedere la sesta puntata di Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? La sesta puntata del programma, come detto, va in onda oggi – 10 marzo 2021 – alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW TV.

