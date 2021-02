Italia’s Got Talent 2021: le anticipazioni della quinta puntata del 24 febbraio

Questa sera, 24 febbraio, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la quinta puntata di Italia’s Got Talent 2021, programma giunto alla sesta edizione e che negli anni ha mostrato al mondo tantissimi talenti. In giuria ancora una volta ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Lodovica Comello. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla quinta puntata del talent show.

Anticipazioni

Stasera vedremo la quinta puntata delle sette in programma. Si tratta del quinto appuntamento con le audizioni, già tutte registrate a Cinecittà, alla presenza del pubblico, seguendo attentamente le norme anti-Covid. In giuria, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello.

Se la scorsa puntata di Italia’s Got Talent 2021 era stata all’insegna dell’impegno sociale in nome del “Black Lives Matter”, la prossima sarà dominata dal canto in tutte le sue declinazioni, dalla lirica al pop, fino ad arrivare alle canzoni scritte in elfico. Come nella scorsa settimana, Joe Bastianich imbraccia la sua chitarra: questa volta però si cimenta nel “Bluegrass”, un genere di musica che si rifà alla tradizione del country.

Ad aprire le danze è un operatore ecologico, tenore per hobby, che si presenta sul palco con la sua tuta da lavoro, intonando “Granada” di Placido Domingo. La sua voce prorompente lascia poi spazio all’esuberanza di un bambino, capace di riconoscere le bandiere di tutti i 197 Paesi del mondo, di cui sa la capitale e la precisa collocazione sulla cartina geografica. A lasciare senza parole i giudici ci sono anche le evoluzioni con una bascula di due uomini e una donna, la coreografia di 30 studenti, di età compresa tra i 9 e i 15 anni, che ballano l’hip pop e la break dance, e le stupefacenti imitazioni di un ragazzo umbro, che interpreta “Sei nell’anima” di Gianna Nannini e “Lei verrà” di Mango.

C’è poi chi si esibisce, a suo dire, sul “mezzo a due ruote più potente del mondo”. Successivamente – secondo le anticipazioni di Italia’s Got Talent di stasera – un uomo appassionato di magia, di carte in particolare, coinvolge Mara Maionchi e Frank Matano in una curiosa mano di poker, mentre una compagnia di danza si esibisce, annoverando nel suo corpo di ballo una donna al settimo mese di gravidanza. A destare curiosità c’è anche il fischio polifonico, omaggio a Ennio Morricone e Sergio Leone, e il monologo esilarante di un 29enne di Como, che rivisita in chiave moderna alcuni passi del Vangelo. A rendere più calda l’atmosfera ci pensa invece una donna dall’atletismo invidiabile, protagonista di evoluzioni sensuali di burlesque. Un ragazzo torinese, infine, realizza un numero di magia ambientato nel teatro elisabettiano.

Streaming e tv

Dove vedere Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? La quinta puntata del programma, come detto, va in onda oggi – 24 febbraio 2021 – alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW TV.

