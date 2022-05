Perché l’Italia stasera non può votare per Achille Lauro all’Eurovision 2022: il motivo

Perché stasera, giovedì 12 maggio 2022, l’Italia non può votare per Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022? Il televoto è aperto per 15 minuti esclusivamente dopo tutte le performance degli artisti in gara. Una volta terminate le esibizioni, in diretta si darà il via al televoto, che verrà chiuso circa 15 minuti dopo l’apertura. Si potrà votare il proprio preferito solo in quel lasso di tempo. In Italia si è potuto votare solamente durante la prima semifinale e si potrà farlo di nuovo nella serata conclusiva del 14 maggio ma, per l’ormai noto meccanismo di voto, gli italiani non potranno votare per Mahmood e Blanco. Dunque, almeno per stasera, dal nostro Paese non sarà possibile votare nemmeno per Achille Lauro e la sua Stripper.

I cantanti in gara

Abbiamo visto perché stasera, 12 maggio 2022, non si potrà votare per Achille Lauro, ma quali sono i cantanti in gara all’Eurovision 2022? Di seguito l’elenco dei vari cantanti e rispettivi paesi: