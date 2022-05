Eurovision 2022, i cantanti in gara: paesi e canzoni

Chi sono i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2022? L’appuntamento musicale quest’anno sbarca in Italia, complice il trionfo dei Maneskin all’edizione 2021. Tantissimi sono i paesi attesi in gara, rappresentati da cantanti di talento. L’evento, svolgendosi in Italia, chiama a sé anche svariati ospiti nostrani come i vincitori dello scorso anno, Diodato e Il Volo. Vediamo chi sono i cantanti in gara con i rispettivi paesi e le canzoni da ascoltare.

Cantanti in gara: paesi e canzoni

Ogni anno all’Eurovision Song Contest partecipano tantissimi cantanti che rappresentano un paese dell’Europa. I cantanti in gara con le rispettive canzoni per l’edizione 2022 sono 40, escludendo la Russia che non gareggia. Di seguito vediamo l’elenco dei cantanti in gara, in ordine alfabetico (quindi non in ordine di esibizione):

Albania: Ronela Hajati con “Sekret”

Armenia: Rosa Linn, con “Snap”

Australia: Sheldon Riley con “Not The Same”

Austria: Lum!x ft Pia Maria con “Halo”

Azerbaijan: Nadir Rustamli, con “Fade To Black”

Belgio: Jérémie Makiese con “Miss You”

Bulgaria: Intelligent Music Project con “Intention”

Croazia: Mia Dimšić con “Guilty Pleasure”

Cipro: Andromache con “Ela”

Repubblica Ceca: We Are Domi con “Lights Off”

Danimarca: REDDI con “The Show”

Estonia: Stefan con “Hope”

Finlandia: The Rasmus con “Jezebel”

Francia: Alvan & Ahez con “Fulenn”

Georgia: Circus Mircus con “Lock Me In”

Germania: Malik Harris con “Rockstars”

Grecia: Amanda Tenfjord con “Die Together”

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con “Með Hækkandi Sól”

Irlanda: Brooke con “That’s Rich”

Israele: Michael Ben-David con “I.M”

Italia: Mahmood & Blanco con “Brividi”

Lettonia: Citi Zēni con “Eat Your Salad”

Lituania: Monika Liu con “Sentimental”

Malta: Emma Muscat con “I Am What I Am”

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con “Trenulețul”

Montenegro: Vladana con “Breathe”

Olanda: S10 canzone “De Diepte”

Macedonia del Nord: Andrea con “Circles”

Norvegia: Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana”

Polonia: Ochman con “River”

Portogallo: Maro con “Saudade Saudade”

Romania: WRS con “Llámame”

Russia

San Marino: Achille Lauro con “Stripper”

Serbia: Konstrakta con “In Corpore Sano”

Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con “Disko”

Spagna: Chanel con “SloMo”

Svezia: Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”

Svizzera: Marius Bear con “Boys Do Cry”

Ucraina: Kalush Orchestra con “Stefania”

Regno Unito: Sam Ryder con “Space Man”

Eurovision 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.