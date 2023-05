All’Isola dei famosi irrompono gli Ufo, un avvistamento allerta i naufraghi: “Mai visto niente del genere”

All’Isola dei famosi irrompono gli Ufo, un avvistamento allerta i naufraghi

All’Isola dei famosi sono arrivati anche gli Ufo: alcuni naufraghi, infatti, hanno raccontato di aver avvistato un’entità misteriosa, che ha destato la curiosità degli altri concorrenti del reality e scatenato l’ironia del web.

Tutto è nato da un racconto di Christopher Leoni, il quale, dopo una passeggiata in mezzo alla foresta, ha rivelato a Marzo Mazzoli e Paolo Noise di aver visto un’entità misteriosa: “Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamo avvistato io e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso”.

“Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime” ha aggiunto il naufrago.

Gossip / Cristina Scuccia parla del suo passato, la confessione dell’ex suora: “Il convento non era il mio posto” Gossip / “Sei vergine?”: la domanda che imbarazza Cristina Scuccia. La risposta dell’ex suora spiazza i naufraghi de L’isola dei famosi

Anche Alessandro Cecchi Paone ha rivelato di aver avvistato qualcosa: “Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l’ho visto anche io ragazzi. Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la Luna, era davvero altro. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola”.

“Le storie del folclore su gnomi, fate e folletti le conosco – ha aggiunto il conduttore e giornalista – Si parla anche di spiriti della natura. Però devo essere onesto, io una cosa così strana non l’avevo mai vista. Sono rimasto in difficoltà e senza parole. Non so cosa possa essere”.

Le dichiarazioni dei naufraghi, come detto, hanno scatenato l’ironia del web con molti utenti che hanno commentato la vicenda accusando i concorrenti del reality di avere le visioni a causa della fame.