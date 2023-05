Malore per Paolo Noise, concorrente dell’Isola dei Famosi. Il naufrago si è sentito male, probabilmente per via della fame e della stanchezza, ed è stato portato via dai medici per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Non si sarebbe trattato di nulla di preoccupante. D’altronde il reality di Canale 5 impone ai concorrenti una vita di sacrifici e privazioni, in particolare per quanto riguarda il cibo.

Noise avrebbe avuto un mancamento nelle scorse ore, tanto da essere stato costretto ad abbandonare la spiaggia, almeno temporaneamente. A diffondere la notizia è stato Fabio Alesi, suo collega nella trasmissione radio Lo Zoo di 105, che ha poi rassicurato i fan: “Non vi preoccupate, non è niente di grave”. Noise è in gara con il suo fedele compagno radiofonico Marco Mazzoli.

Nel gruppo Telegram de Lo Zoo di 105, questa mattina, è stato pubblicato un messaggio che recita: “Secondo voci di corridoio Paolo è stato soccorso dai medici dell’Isola”. A quel punto Alesi ha rassicurato tutti facendo chiarezza: “Non preoccupatevi, Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla fatica”. E ancora: “Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo, cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose”.