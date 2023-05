Cristina Scuccia parla del suo passato, la confessione dell’ex suora: “Il convento non era il mio posto”

Cristina Scuccia parla del suo passato, la confessione dell’ex suora

Cristina Scuccia torna a parlare del suo passato a L’isola dei famosi: l’ex suora, infatti, ha rivelato perché ha raccontato qualche dettaglio in più riguardo alla sua decisione di lasciare la vita religiosa.

“La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici” ha raccontato Cristina.

“L’aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente” ha quindi concluso l’ex religiosa.

Non è la prima volta che Cristina Scuccia parla del suo passato con gli altri naufraghi: l’ex suora è stata sottoposta anche ad alcune domande imbarazzanti, tra cui quella riguardante la sua verginità.

“Ho avuto un’adolescenza normalissima, come tutti gli altri. Solo che le poche storie che ho avuto erano un impegno per me” aveva confessato Cristina.

E alla domanda se fosse ancora vergine, l’ex suora aveva risposto con ironia: “A dirla tutta io sono leone”.