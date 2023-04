La rivelazione shock su Suor Cristina: “Non ha mai avuto alcuna vocazione”

In procinto di partire per l’Honduras per la nuova edizione de L’isola dei famosi, Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, finisce al centro di una polemica a causa di una rivelazione shock sul suo passato.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato le parole di una compaesana dell’ex religiosa sul suo profilo Instagram, quello della concorrente del reality condotto da Ilary Blasi sarebbe un piano ben studiato sin da piccola.

La fonte, infatti, afferma che Cristina sin da giovane sognava di cantare ed entrare nel mondo dello spettacolo.

Non essendo riuscita ad avere successo, quindi, avrebbe intenzionalmente deciso di farsi suora per poi reinventarsi come cantante.

Quello dell’ex Suor Cristina, dunque, sarebbe stato un piano ben studiato e non frutto di una vocazione religiosa. Dopo la partecipazione e la vittoria a The Voice, Cristina Scuccia ha deciso di dire addio alla vita religiosa per intraprendere effettivamente una carriera nel mondo dello spettacolo.

Solo voci di paese? Vedremo se Cristina Scuccia deciderà di replicare alle accuse. L’ex suora, parlando della sua decisione, in un’intervista a Verissimo aveva affermato: “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”.

Cristina Scuccia, inoltre, aveva sottolineato come “il successo non abbia messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita”.