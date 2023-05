Isola dei Famosi, la confessione di Cristina Scuccia: “Ho un desiderio di maternità”

Cristina Scuccia, impegnata sull’Isola dei Famosi, nelle scorse ore si è lasciata andare ad una serie di confidenze con Marco Mazzoli. L’ex suora ha dichiarato di avere qualcuno fuori che l’aspetta. “Sono in una fase della vita in cui non voglio etichette. Mi sento libera”, ha raccontato teneramente al conduttore radiofonico. Poi, teneramente, ha raccontato che un sogno nella nottata l’ha turbata. Si tratta della visione di un neonata di cui, al suo risveglio, ha sentito il senso di appartenenza. “Mi sono svegliata e ho avuto un desiderio di maternità”, ha raccontato l’ex suora.

Cristina Scuccia, divenuta famosa come Suor Cristina a The Voice, sicuramente è uno dei personaggi più controversi e amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La sua personalità fa discutere e spesso si trova a scontrarsi con Vladimir Luxuria per le differenti visioni delle proprie vite, soprattutto relativamente al passato della ex suora.