Isola dei Famosi 2024: il cast (naufraghi) della nuova edizione

Quali sono i naufraghi (cast) de L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality in onda su Canale 5? In tutto saranno 18 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). I diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

I naufraghi dell’Isola dei famosi 2024 potranno portare soltanto 2 completi di intimo, 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), 2 camicia o golf, 2 pantaloni o gonne, 2 paia di scarpe, 2 paia di calze, 1 oggetto personale, spazzolino, pettine o spazzola, 2 rasoi usa e getta, mentre sono vietati libri, dispositivi elettronici, orologi, occhiali da sole, giochi, alcol e tabacco.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (naufraghi) de L’Isola dei Famosi 2024, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e giovedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.