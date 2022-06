Isola dei Famosi 2022, finalisti: chi prenderà parte alla finale?

Quali sono i finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 che lunedì 27 giugno si giocheranno tutto nella finale? A prendere parte all’ultimo atto del reality show condotto da Ilary Blasi saranno… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Come si vota, televoto

Ma come si vota per i concorrenti finalisti dell’Isola dei Famosi in nomination? Ecco tutte le informazioni:

APP MEDIASET PLAY (gratuito). Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB (gratuito). Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV (gratuito). Per le Smart TV abilitate, sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al televoto.

Per le Smart TV abilitate, sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS (a pagamento). Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477 000 2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,16 euro, a seconda del proprio operatore.

Streaming e tv

Dove vedere la finale (e i finalisti) dell’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.