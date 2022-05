Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 maggio

Stasera, venerdì 2 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo la scorsa puntata del reality, si sono riunite su Playa Sgamada Ilona Staller (sconfitta al televoto) e Lory Del Santo. Tra le due è subito riscoppiata la rivalità. Accusando Cicciolina di averle voltato le spalle in sede di nomination, infatti, Lory ha sbottato: “Tu per me sei la donna del nord dal cuore di ghiaccio… Tu per me non hai un cuore”. Le due si sono subito scagliate l’una contro l’altra, in una lite breve ma accesa. Pur sembrando essersi riappacificate, dunque, le due potrebbero tornare a scontrarsi. E non sono certo le sole. Anche tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni si sono scagliate l’una contro l’altra nel corso della puntata del 29 maggio. Ci sarà un bis? Ad infuocare le spiagge dell’Honduras, però, non ci sono solo le liti tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Da sempre teatro di flirt, intrecci e storie d’amore, infatti, sull’Isola iniziano ad intravedersi le prime love story nate all’ombra delle palme di Playa Palapa. La prima “coppia” dell’Isola dei Famosi 2022 è senza dubbio quella forma da Estefania e Roger, che – nelle scorse settimane – sembrano essere sempre più affiatati. Ma non vi è rosa senza spina. Sembra confermato, infatti, che Beatriz (l’ex di Roger, che ha messo pubblicamente un punto alla loro storia in diretta TV) sia pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022… L’equilibrio del gruppo, inoltre, potrebbe essere ulteriormente sconvolto dall’arrivo di Mercedesz Henger (di ritorno sull’Isola in compagnia di Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis), influencer, modella e figlia di Eva. La giovane ex-naufraga, infatti, è dichiaratamente single e in cerca dell’amore.

Streaming e tv

