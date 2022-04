Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 aprile

Stasera, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera vedremo la resa dei conti tra il gruppo e i Rodriguez? Chissà, di certo i due uomini non piacciono a nessuno o quasi. Papà e fratello di Belen continuano a deludere. Dopo le liti scoppiate tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez ora anche Edoardo Tavassi non vuole più avere nulla a che fare con Jere. “Io ci sono rimasto male, la prima persona che ho abbracciato all’Isola è stato Jeremias. Pensavo di aver trovato un potenziale amico. Poi è cambiato, il problema è che parlavo con Nicolas. Mi ha detto l’amico del mio nemico è mio nemico, ma che abbiamo 12 anni?”. Poi ha continuato a spiegare a Ilary Blasi in diretta nella scorsa puntata il fratello di Guendalina cosa realmente lo ha ferito. “Io a lui ho detto un segreto molto privato, che ho avuto un momento di difficoltà economica e ho chiesto aiuto a mia sorella, e lui invece l’ha detto davanti le tecamere dicendo che sono un uomo di 40 anni che si fa mantenere dalla sorella”. Chi dovrà lasciare poi il reality tra i nominati: Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick Luciani de I cugini di Campagna?

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.