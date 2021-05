Isola dei Famosi 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il reality

Questa sera, venerdì 14 maggio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la 17esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Alla guida dell’adventure-game troviamo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino. Dove vedere la 17esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La 17esima puntata della trasmissione va in onda oggi, venerdì 14 maggio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto 5 o 505 del digitale terrestre).

Isola dei Famosi 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma quante puntate sono previste? Mediaset non ha ufficializzato il numero esatte di puntate che verranno trasmesse in diretta. La trasmissione dovrebbe prevedere (il condizionale è d’obbligo) però un numero di puntate pari a 20 o poco più con la prima il 15 marzo e l’ultima il 31 maggio. Di seguito la probabile programmazione dell’Isola dei Famosi 2021: