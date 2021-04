L’Isola dei Famosi 2021 non è in diretta: puntata in differita, ecco perché

Perché la puntata di oggi, 15 aprile 2021, dell’Isola dei Famosi 2021 non è in diretta, ma in differita? La decisione di “disertare” la diretta e il motivo sono stati annunciati dalla produzione del reality show attraverso un comunicato ufficiale. La puntata non andrà in diretta “per la concomitanza con Supervivientestv, il giovedì l’Isola andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante la puntata del daytime su Canale 5 alle 16,30″. Una scelta che ha scatenato la dura reazione del pubblico che avrebbe preferito lo spostamento della puntata ad un altro giorno piuttosto che la differita.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera l’Isola dei Famosi 2021 non è in diretta, ma dove vedere il reality in tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

