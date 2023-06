Chi è Isabel Russinova, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno?

Chi è Isabel Russinova, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 1 giugno 2023? Isabel Russinova, pseudonimo di Maria Isabella Cociani (Sofia, 20 gennaio 1958), è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella. Di padre istriano e madre bulgara, è cresciuta a Trieste dove vivevano i nonni paterni — Maria e Valentino Cociani — e dove ha frequentato il liceo Petrarca sino al ginnasio, diplomandosi poi al liceo di Cortina. Ha iniziato la carriera come modella, a Milano, per l’agenzia Caremoli e nelle redazioni delle riviste Vogue Italia, Lei, Harper’s Bazaar.

A Milano, grazie a un provino per il programma televisivo di Enzo Tortora Cipria, fu scelta per partecipare alla trasmissione con un contributo canoro alla colonna sonora. Nel 1978 fu la valletta nella serata dedicata al sorteggio della composizione dei gironi dei mondiali di Argentina 1978, nella parte della trasmissione andata in onda dagli studi in Italia.

Isabel Russinova ha condotto il Festival di Sanremo 1983 assieme a Andrea Giordana, Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli e Daniele Piombi, un’edizione di Discoring (1983-1984) nuovamente con Emanuela Falcetti e Anna Pettinelli, un’edizione di Discoestate nel 1986 con Fabio Fazio nonché un’edizione di Mattino 2 (su Rai 2, 1988) insieme ad Alberto Castagna. Nel 1987 conduce invece la trasmissione Linea verde assieme a Federico Fazzuoli e Vincenzo Buonassisi. Ha recitato nei film Delitto in Formula Uno (1984), Tex e il signore degli abissi (1985), Rimini Rimini – Un anno dopo (1988), Il commissario Lo Gatto (1986) e Noi uomini duri (1987). In tv ha recitato anche nell’episodio Boomerang della serie Big Man nella parte di Chiara.

Ma cosa fa oggi Isabel Russinova? Dopo l’esperienza come modella e dopo aver raggiunto la popolarità negli anni ottanta in campo televisivo e cinematografico è oggi un’operatrice culturale, drammaturga, scrittrice e produttrice di cinema e teatro. È Accademica Tiberina, corrispondente onoraria culturale del Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade, corrispondente onoraria della cultura slava, insignita dal Ministero della Cultura della Repubblica Popolare di Bulgaria. Dal 2011 al 2013 ha diretto, prima come responsabile della prosa, poi come direttore artistico, il teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza. Dal 2016 è Accademica Mauriziana per merito. È fondatrice, insieme a Rodolfo Martinelli Carraresi, e direttore artistico della società di produzione Ars Millennia Production.