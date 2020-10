Io ti cercherò streaming live e diretta tv: dove vedere la fiction

IO TI CERCHERÒ STREAMING TV – Da questa sera, lunedì 5 ottobre 2020, su Rai 1 (per quattro serate) va in onda Io ti cercherò, fiction con protagonista Alessandro Gassmann. Una coproduzione Rai Fiction – Publispei, prodotta da Verdiana Bixio, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Ma dove è possibile vedere Io ti cercherò in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv va in onda da oggi, lunedì 5 ottobre 2020, in prima serata (ore 21,25) in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Io ti cercherò in live streaming e on demand

Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – grazie alla funzione on demand – sarà possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi e goderseli dove e quando si vuole.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Io ti cercherò, ma quante puntate sono previste per la serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate dalla durata di circa 2 ore: la prima il 5 ottobre 2020; l’ultima il 26 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 5 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Seconda puntata: lunedì 12 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Terza puntata: lunedì 19 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Quarta puntata: lunedì 26 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

