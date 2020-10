Io ti cercherò: le anticipazioni sulla seconda puntata in onda oggi, 11 ottobre

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Io ti cercherò, la nuova serie tv che vede come protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un padre alla disperata ricerca di informazioni sulla strana morte del figlio. La puntata di stasera, dalla durata di 2 ore, sarà composta da due episodi dal titolo: “Il cercatore” e “Acqua”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla trama.

Anticipazioni: la trama della seconda puntata

Nel primo episodio della seconda puntata di Io ti cercherò dal titolo “Il cercatore”, mentre il pc di Ettore viene fatto analizzare dalla Polizia Postale, Sara identifica la coppia di punkabbestia. Valerio li rintraccia in una comunità di recupero, dove la ragazza racconta che Ettore non si è lanciato nel fiume, ma è stato gettato in acqua da due uomini; oltretutto di sabato e non di venerdì, al contrario di quanto dichiarato nel verbale. La giovane però non ha intenzione di identificare i colpevoli e quando Valerio insiste l’altro punkabbestia lo colpisce facendogli perdere i sensi. Quando riprende conoscenza i due si sono dileguati, ma un’altra brutta notizia lo attende: il pc è sparito e qualcuno ha pubblicato il diario in cui Ettore accusa apertamente suo padre di averlo abbandonato…

Nel secondo episodio di Io ti cercherò dal titolo “Acqua”, la scarpa che Valerio ha rinvenuto in riva al Tevere in realtà presenta tracce di un altro luogo. Come gli spiega l’ex-collega della scientifica, Alessandro, Ettore potrebbe essersi trovato in una delle cave di travertino di Tivoli. Valerio chiede ad Arturo, agente in pensione dell’unità cinofila, di accompagnarlo insieme al segugio Gandalf. In uno specchio d’acqua nella cava trova una maglietta appartenuta a Ettore e, sopraffatto dall’emozione e dalla fatica, ha un infarto. Contro il parere di tutti, Valerio continua le indagini: grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza, scopre dei movimenti sospetti di un furgone intorno al luogo del ritrovamento del corpo, avvenuti proprio la notte della morte di Ettore. Il mezzo è riconducibile alla PGS, una società di sicurezza privata. Apprende, inoltre, che il verbale dell’autopsia sul corpo di Ettore è falso e da un nuovo esame medico risulta che la causa del decesso non è l’annegamento, bensì le percosse subite…

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Io ti cercherò in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda oggi, lunedì 12 ottobre 2020, in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – grazie alla funzione on demand – sarà possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi e goderseli dove e quando si vuole.

Potrebbero interessarti Chi è Mirko Scarcella: carriera, moglie, Le Iene, Gianluca Vacchi, Instagram Quanto guadagna Chiara Ferragni: foto, post, società, pubblicità Chi è Riccardo Pozzoli, l’ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni