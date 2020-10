Io ti cercherò: le anticipazioni sulla prima puntata in onda oggi, 5 ottobre

Questa sera, lunedì 5 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Io ti cercherò, la nuova serie tv che vede come protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un padre alla disperata ricerca di informazioni sulla strana morte del figlio. La puntata di stasera, dalla durata di 2 ore, sarà composta da due episodi dal titolo: “La via lattea” e “La fiducia”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla trama.

Anticipazioni: la trama della prima puntata

Nel primo episodio della prima puntata di Io ti cercherò dal titolo “La via lattea”, il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato accanto al Tevere. Si pensa che il giovane si sia tolto la vita e suo padre Valerio, ex poliziotto, si strugge dal dolore. La sua ex moglie Francesca subito lo accusa di quanto successo al figlio, per il quale Valerio non aveva certo costituito una buona figura paterna. Sara, una ex collega di Valerio con cui l’uomo ha avuto una storia anni addietro, gli fa però notare che quello di Ettore è uno strano suicidio e anche secondo Martina, fidanzata di Ettore, il ragazzo non si sarebbe mai ucciso. In effetti inizia ad emergere qualcosa di poco chiaro…

Nel secondo episodio di Io ti cercherò dal titolo “La fiducia”, Valerio comincia a indagare per capire chi fosse in servizio durante la notte in cui Ettore è morto, ma il nuovo commissario capo, Tom, lo ritiene un corrotto e non lo aiuta più di tanto. Grazie però all’ex collega Luigi, Valerio apprende che il foglio dei turni delle volanti è sbagliato e che la telefonata della testimone al 112 non si trova più. Valerio, a quel punto, dice a suo fratello Gianni che si fermerà a Roma: ricostruzioni e testimonianze non quadrano affatto! In effetti, Martina consegna a Valerio il computer che Ettore teneva nascosto: il ragazzo stava montando un video il giorno dopo quel venerdì notte in cui i testimoni dicono di averlo visto buttarsi nel fiume…

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Io ti cercherò in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda oggi, lunedì 5 ottobre 2020, in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – grazie alla funzione on demand – sarà possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi e goderseli dove e quando si vuole.

