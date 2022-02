Io sono nessuno: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 21 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Io sono nessuno (Nobody), film del 2021 diretto da Il’ja Najšuller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Hutch Mansell sembrerebbe un padre di famiglia dai modi miti, ha una moglie e due figli, un lavoro d’ufficio e conduce una vita insopportabilmente routinaria. Una notte, quando due ladri irrompono nella sua casa di periferia, rinuncia a intervenire per difendere se stesso e la sua famiglia, cercando di evitare che la situazione degeneri. La sua famiglia e il vicino lo rinnegano come un “signor nessuno”, generando in lui profonda frustrazione. Con difficoltà cerca di trattenere la sua vera natura, che si scatena una notte quando vede dei malviventi russi che importunano una ragazza su di un autobus: per difendere la ragazza, pesta violentemente i malviventi, riducendo uno di loro in fin di vita. Tuttavia, in seguito a questa azione, Hutch e la sua famiglia sono presi di mira da un signore della droga russo, che minaccia di vendicarsi su di loro. L’oscuro passato di Hutch, occultato da una vita apparentemente tranquilla e monotona, ritorna presto a galla.

Io sono nessuno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io sono nessuno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bob Odenkirk: Hutch Mansell

Connie Nielsen: Becca Mansell

RZA: Harry Mansell

Aleksej Serebrjakov: Yulian Kuznetsov

Christopher Lloyd: David Mansell

J. P. Manoux: Darren

Gage Munroe: Blake Mansell

Colin Salmon: Banion

Michael Ironside: Eddie Williams

Streaming e tv

Dove vedere Io sono nessuno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.