Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 6 marzo
Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Il colloquio di lavoro di Farah si rivela una trappola, quando Orhan si presenta senza preavviso e costringe la donna a salvare un uomo a cui ha appena sparato per carpirgli delle informazioni. Orhan costringe Farah a prestare servizio come medico per la sua organizzazione, usando come copertura il lavoro in ospedale. Nel frattempo, anche Tahir è sotto ricatto di Orhan che gli ordina di far evadere Ilyas in un’operazione prevista per l’indomani. Intanto, Merjan viene obbligata da Behnam a consegnare a Kerim un articolo di giornale in cui si parla del suo ferimento da parte di Farah. Merjan ne approfitta per saperne di più sul triangolo amoroso tra suo padre, Gulsima e Rahsan, ma la madre di Farah nega tutto. Nonostante l’ordine datole da Behnam, la ragazza non ha il coraggio di consegnare l’articolo di giornale a Kerim.
E’ tutto pronto per l’evasione di Ilyas. Tahir e i suoi uomini entrano in azione, ma non si aspettano l’intervento di Mehmet, messo in guardia da Bekir che sta facendo il doppio gioco per smascherare Orhan. Ilyas viene colpito da un proiettile alla schiena e Orhan ordina che venga subito portato in ospedale dove troverà Farah ad attenderlo. Nel frattempo, Tahir riesce a sfuggire all’inseguimento di Mehmet e dei suoi uomini, ma si trova in fuga nei boschi, senza apparente via d’uscita. Intanto, il resto della squadra di Mehmet ha seguito Ilyas, a cui era stato applicato un localizzatore, fino in ospedale. Anche Gonul, che era stata avvertita da Farah, si trova nello stesso ospedale.
Farah, dopo aver messo in salvo Ilyas, affronta Gonul che ha finalmente appreso la verità su suo padre; insieme a Bade, discutono della difficile realtà di Orhan. Tahir si consegna a Mehmet, che esita tra arrestarlo o lasciarlo libero, finchè Salim non li coinvolge in un piano per incastrare il mandante dietro Orhan. Nel frattempo, Behnam scopre la relazione tra sua madre e Akbar e decide di usare Merjan, il punto debole di Akbar, per colpirli.
Io sono Farah: il cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Demet Özdemir: Farah Erşadi
- Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
- Feyyaz Duman: Behnam Azadi
- Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
- Senan Kara: Vera Akıncı
- Lale Başar: Perihan Koşaner
- Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
- Mert Doğan: Bekir Akıncı
- Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
- Kemal Burak Alper: İlyas
- Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
- Alper Türedi: Hamza
- Burcu Türünz: Bade Akıncı
- Sera Kutlubey: Merjan Azadi
- Hatice Aslan: Rahşan Azadi
- Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
- Numan Çakır: Mahmud Azadi
- Berrak Kuş: Gülsima
- Genco Özak: Yılmaz
- Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
- Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı
Streaming e tv
Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.