Io prima di te: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 3 settembre 2020, alle ore 21,20 su Tv8 va in onda Io prima di te, film del 2016 diretto da Thea Sharrock, tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes. Fra i protagonisti: Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman e Charles Dance. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Louisa Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese con la madre, il padre, la sorella Katrina, il nipotino e il nonno ed è fidanzata con Patrick, un giovane personal trainer. Ha 26 anni e passa da un lavoro all’altro per aiutare la sua famiglia. La ragazza è stata appena licenziata dal locale in cui lavorava da anni, il “The Buttered Bun”, perché stava chiudendo per fallimento e il suo inattaccabile buonumore viene messo a dura prova quando si ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa. Trova infatti lavoro presso la famiglia Traynor che cerca un’assistente per il figlio Will di 31 anni che ha avuto un incidente due anni prima rimanendo paralizzato sulla sedia a rotelle cambiando radicalmente la sua vita in un attimo.

Io prima di te: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io prima di te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Emilia Clarke: Louisa Clark

Sam Claflin: William Traynor

Janet McTeer: Camilla Traynor

Charles Dance: Steven Traynor

Brendan Coyle: Bernard Clark

Jenna Coleman: Katrina Clark

Matthew Lewis: Patrick

Ben Lloyd-Hughes: Rupert Freshwell

Vanessa Kirby: Alicia Dewar

Steve Peacocke: Nathan

Samantha Spiro: Josie Clark

Joanna Lumley: Mary Rawlinson

Colonna sonora

Abbiamo visto trama e cast, ma qual è la colonna sonora del film Io prima di te in onda oggi su Tv8? Di seguito l’elenco dei brani presenti nella pellicola:

Max Jury – Numb (4:05) Holychild – Happy with Me (2:53) X Ambassadors – Unsteady (Erich Lee Gravity Remix) (3:23) The 1975 – The Sound (4:24) Jack Garratt – Surprise Yourself (5:10) Cloves – Don’t Forget about Me (4:28) Ed Sheeran – Photograph (4:34) e Thinking Out Loud (4:56) Imagine Dragons – Not Today (4:18) Jessie Ware – Till the End (3:00)

Streaming e tv

Dove vedere Io prima di te in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 3 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Tv8, canale in chiaro al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito del canale televisivo.

