Io non mi arrendo streaming e diretta tv: dove vedere la miniserie con Beppe Fiorello

Questa sera, sabato 15 maggio 2021, alle ore 21,55 su Rai 1 va in onda in replica Io non mi arrendo, miniserie televisiva italiana trasmessa il 15 e il 16 febbraio 2016 su Rai 1 che racconta la storia di Marco Giordano, ispirata alla vita del poliziotto della Criminalpol Roberto Mancini, morto per un linfoma non-Hodgkin che lo ha colpito a seguito delle indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania nella zona che verrà ribattezzata Terra dei fuochi. Dove vedere Io non mi arrendo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 15 maggio 2021 – alle ore 21,55 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Io non mi arrendo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Beppe Fiorello

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Io non mi arrendo, la miniserie che racconta la storia di Roberto Mancini (Marco Giordano). Persona di ha parlato Beppe Fiorello che lo ha interpretato nel piccolo schermo: “Roberto aveva scoperto e denunciato tutto questo, eppure non gli hanno dato retta. Non conoscevo la sua storia, prima che me la proponesse il produttore: leggendo le prime pagine del soggetto mi sono arrabbiato, perché quest’uomo era sempre solo. Più dimostrava, più veniva emarginato. Nella sua carriera è stato addirittura degradato. Il suo dramma è paragonabile a quello dei giudici Falcone e Borsellino, i più famosi, ma anche a Peppino Impastato, Pippo Fava, Mauro De Mauro. Sono gli eroi civili, vittime della tragica storia di questo Paese: nessuno di loro è più con noi, li hanno fatti fuori tutti”.