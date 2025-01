Io Canto Senior: anticipazioni e cast della prima puntata

Questa sera, venerdì 10 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Io Canto Senior, la nuova versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45. Alla guida del programma Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (come funziona)

Io Canto Senior vedrà protagonisti 18 cantanti non professionisti che, pur occupandosi d’altro nella loro vita, coltivano una passione travolgente per la musica. Un’occasione imperdibile per salire su un palco prestigioso, mettersi in gioco e trasmettere al pubblico emozioni autentiche. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, i concorrenti si sfideranno ogni settimana, per quattro appuntamenti, con determinazione e talento per conquistare la vittoria.

Al termine di ogni serata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica finale in cui verrà decretato il vincitore di puntata, mentre due concorrenti verranno eliminati. A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria e quelle del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del programma. Il voto definitivo, come sempre, potrà essere ribaltato dal pubblico presente in sala composto da cento persone. Arriveranno in finale in dodici e soltanto uno si aggiudicherà il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.

Io Canto Senior: il cast (capitani, giudici)

Ma qual è il cast di Io Canto Senior in onda su Canale 5? A sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni i partecipanti, mettendo a disposizione la loro esperienza tornano nel ruolo di capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. In veste di giurati confermati Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Presente poi la band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.