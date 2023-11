Io Canto Generation: quante puntate, durata e quando finisce su Canale 5

Quante puntate sono previste per Io Canto Generation, la nuova edizione del format condotto da Gerry Scotti su Canale 5 dal 22 novembre 2023? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previsti sei episodi, ogni mercoledì in prima serata. Protagonisti sono ventiquattro ragazzi, con età compresa tra i 10 e i 15 anni, divisi in sei squadre che si sfideranno in emozionanti competizioni canore. Vediamo la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire variazioni):

Prima puntata: mercoledì 22 novembre 2023

Seconda puntata: mercoledì 29 novembre 2023

Terza puntata: mercoledì 6 dicembre 2023

Quarta puntata: mercoledì 13 dicembre 2023

Quinta puntata: mercoledì 20 dicembre 2023

Sesta puntata: mercoledì 27 dicembre 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Io Canto Generation? Appuntamento dalle ore 21.25 ogni mercoledì su Canale 5 e fino a mezzanotte e 45. In tutto dunque oltre tre ore di programma, pubblicità completa. Le squadre saranno capitanate da sei protagonisti della musica italiana: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della 2° edizione di Io Canto. A giudicare le performance una giuria composta da quattro grandi artisti: Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Streaming e tv