Into the Grizzly Maze: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 19 giugno 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Into the Grizzly Maze, film statunitense del 2015 diretto da David Hackl. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nelle profonde foreste dell’Alaska, in un luogo noto come il labirinto Grizzly, i due fratelli Beckett e Rowan incontrano un enorme orso grizzly. I due riescono a sopravvivere. Anni dopo, i fratelli si sono allontanati: Beckett è diventato un vice ranger locale mentre Rowan è un ex detenuto. Tornato a casa in Alaska, incontra la vecchia amica Mary, che gli fornisce i rifornimenti per trovare suo marito Johnny Cadillac.

Into the Grizzly Maze: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Into the Grizzly Maze, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James Marsden: Rowan

Thomas Jane: Beckett

Michaela McManus: Kaley

Billy Bob Thornton: Douglas

Piper Perabo: Michelle

Scott Glenn: Sully

Adam Beach: Johnny Cadillac

Kelly Curran: Amber

Streaming e tv

Dove vedere Into the Grizzly Maze in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 19 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.