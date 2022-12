L’intervista di Giorgia Meloni a Porta a Porta non va in onda oggi: perché, il motivo

Perché l’intervista di Giorgia Meloni a Porta a Porta non va in onda oggi, 21 dicembre 2022, su Rai 1? Si tratta della prima intervista televisiva della nuova presidente del Consiglio, che per l’occasione ha scelto il prestigioso talk condotto da Bruno Vespa. Diversamente però da quanto annunciato nei giorni scorsi anche attraverso gli spot tv, l’intervista di Meloni non va in onda oggi alle 20.40 su Rai 1. Qual è il motivo? Ufficialmente la Rai ha comunicato che si è trattato di un’indisposizione della premier. Secondo alcuni retroscena potrebbe trattarsi anche di tensioni nella coalizione di centrodestra, impegnata in queste ore a trovare la quadra sulla manovra di bilancio, che dovrà essere approvata entro fine anno. Ma quando andrà in onda l’intervista a Giorgia Meloni a Porta a Porta? Scopriamolo insieme.

Quando va in onda

L’intervista della premier Giorgia Meloni a Porta a Porta è rinviata a domani, 22 dicembre 2022, su Rai 1 dalle 20.40, subito dopo il Tg1. Per l’occasione il talk show si sposterà in una fascia più prestigiosa, con un bacino di spettatori molto più ampio, quella dell’access prime time. Meloni ha dunque scelto Vespa per la sua prima uscita televisiva e non il Tg1 come avevano fatto i suoi ultimi predecessori. Percorsi differenti per Enrico Letta che si accomodò nel salotto di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e Matteo Renzi che si sottopose alle domande di Giovanni Floris. Per Vespa invece si tratta di un bis dopo quello di Mario Monti.