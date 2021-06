Interstellar: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 4 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Interstellar, film del 2014 diretto da Christopher Nolan. Interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, il film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel XXI secolo il pianeta Terra sta diventando inabitabile per l’uomo: il cibo scarseggia perché solo poche colture resistono alla “piaga”, un flagello naturale che si nutre di azoto e che consuma l’ossigeno dell’atmosfera, ed immense tempeste di sabbia rendono la vita quotidiana impossibile. Come conseguenza a ciò, si è affermata una società basata sulla post-verità, che nega molte conquiste scientifiche e le missioni spaziali per concentrare le poche energie disponibili sulla produzione di cibo, ed il genere umano appare destinato all’estinzione entro due generazioni al massimo. Joseph Cooper, ingegnere ed ex pilota della NASA, vive e lavora nella sua fattoria con la sua famiglia, composta dal suocero Donald e dai suoi figli, Tom e la dodicenne Murphy (chiamata Murph), mentre sua moglie è deceduta anni prima. La piccola Murph, prodigio della matematica, assiste nella sua stanza a strani fenomeni quali la caduta a ritmo di libri e di altri oggetti dalla libreria: la sua conclusione è che la stanza sarebbe infestata da un “fantasma” invisibile che starebbe cercando di comunicare con lei in codice Morse. Durante una grande tempesta di sabbia, sul pavimento della stanza si formano delle strisce di sabbia. Cooper intuisce possa trattarsi di codice binario e, decifrandolo, ottiene delle coordinate geografiche. Decisi a svelare il mistero, Cooper e Murph si recano nel luogo indicato dalle coordinate, arrivandovi dopo un giorno di viaggio: lì la strada termina di fronte ad una recinzione. Non appena tentano di scassinarla, vengono catturati e condotti in quella che si rivelerà essere una base segreta della NASA, localizzata in un centro NORAD e guidata dal professor John Brand e da sua figlia Amelia, valente biologa. Il professor Brand ritiene che Cooper sia stato “scelto”, dunque gli rivela un piano elaborato dalla NASA per salvare l’umanità…

Interstellar: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Interstellar, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matthew McConaughey: Joseph Cooper

Anne Hathaway: Amelia Brand

Jessica Chastain: Murphy “Murph” Cooper

Michael Caine: Professor Brand

John Lithgow: Donald

Mackenzie Foy: Murphy “Murph” bambina

Ellen Burstyn: Murphy Cooper anziana

Casey Affleck: Tom Cooper

Matt Damon: Dr. Mann

Topher Grace: Getty

Wes Bentley: Doyle

David Gyasi: Romilly

Timothée Chalamet: Tom Cooper adolescente

William Devane: Membro del consiglio NASA

Jeff Hephner: dottore

Elyes Gabel: scienziato

David Oyelowo: preside

Streaming e tv

Dove vedere Interstellar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.