Insonnia d’amore: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

Insonnia d’amore è il film del 1993 in onda questa sera, lunedì 31 maggio 2021, alle ore 21.15 su La7. La pellicola è diretta da Nora Ephron, con Tom Hanks e Meg Ryan. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Insonnia d’amore (Sleepless)? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Sam Baldwin (Tom Hanks) vive a Seattle insieme al figlioletto Jonah ma, dopo essere rimasto vedovo, non riesce in nessun modo a rassegnarsi all’assenza della moglie Maggie. Decide così di trasferirsi a Seattle con il figlio per cambiare vita, ma il piccolo Jonah, comprendendo la sofferenza del padre, decide di attuare un piano per aiutarlo. È così che, la sera della vigilia di Natale, Jonah si rivolge al programma radiofonico della dottoressa Marcia Fieldstone, che è solita chiedere ai suoi ascoltatori un desiderio che vorrebbero realizzare. Dopo le ingenue parole del piccolo, Sam si inserisce nella telefonata. Dapprima irritato per l’intrusione nella sua privacy, viene poi spronato dalla dottoressa a lasciarsi andare e finisce così per confidarle il suo vuoto e il suo dolore.

Il caso di Sam diventa di portata nazionale.

Quella notte, secondo la trama del film Insonnia d’amore, tra le persone che ascoltano la storia del vedovo e di suo figlio, c’è anche Annie Reed (Meg Ryan) giovane e romantica giornalista di Baltimora. In macchina e dell’altra parte degli Stati Uniti, Annie sta guidando per raggiungere il fidanzato Walter Jackson (Bill Pullman), un brav’uomo con cui è a un passo dal matrimonio. Anche se per lui non prova più quel sentimento magico, le parole di Sam la colpiscono profondamente fino a farla commuovere. Nel frattempo, Sam comincia a ricevere una marea di lettere di aspiranti mogli: tra queste c’è quella di Annie, che verrà pescata da Jonah. Dalle parole messe nero su bianco, il bambino capisce subito che Annie è la donna che fa per suo padre. Ha inizio così una straordinaria lotta contro il tempo, affinché i due si possano finalmente incontrare.

Insonnia d’amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Insonnia d’amore (titolo originale Sleepless), ma qual è il cast? Protagonisti di questa pellicola del 1993 stasera in prima serata su La7 sono Tom Hanks e Meg Ryan. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Hanks: Samuel “Sam” Baldwin

Meg Ryan: Annie Reed

Bill Pullman: Walter, fidanzato di Annie

Ross Malinger: Jonah Baldwin

Rosie O’Donnell: Becky, collega di Annie

Gaby Hoffmann: Jessica

Victor Garber: Greg

Rita Wilson: Suzy

Barbara Garrick: decoratrice Victoria

Carey Lowell: Maggie Abbott Baldwin, defunta moglie di Sam

David Hyde Pierce: Dennis Reed

Dana Ivey: Claire Bennett

Rob Reiner: Jay

Tom Riis Farrell: Rob

Leclanché Durand: Barbara Reed

Kevin O’Morrison: Cliff Reed

Valerie Wright: Betsy Reed

Frances Conroy: Irene Reed

Tom Tammi: Harold Reed

Calvin Trillin: zio Wilson

Caroline Aaron: dott.ssa Marcia Fieldstone

Linda Walley: Loretta

LaTanta Richardson: Harriet

Tom McGowan: Keith

Stephen Mellor: Wyatt

Marguerite Schurtle: cameriera a Baltimora

Trailer

Ecco il trailer in italiano di Insonnia d’amore, stasera su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Insonnia d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 maggio 2021 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.