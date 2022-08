Insieme per forza: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 13 agosto 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Insieme per forza, pellicola del 2014 diretta da Frank Coraci, con protagonisti

Adam Sandler, Drew Barrymore, Terry Crews, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey, Kevin Nealon, Bella Thorne, Lauren Lapkus, Anna Colwell, Emma Fuhrmann, Abdoulaye N’Gom, Susan Yeagley, Jessica Lowe. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Insieme per forza? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Jim Friedman (Adam Sandler) e Lauren Reynolds (Drew Barrymore) hanno due cose in comune: l’essere genitori single e il nutrire reciproca antipatia. Dietro il loro incontro al buio c’è lo zampino di un amico di Jim, deciso a rivederlo sereno dopo un lungo periodo di solitudine, seguito alla morte della moglie. Il primo approccio è decisamente disastroso ma, quando il destino è ostinato, non c’è niente che si possa fare per fermarlo. I due si incontrano di nuovo in un supermercato e, per una distrazione della commessa, incappano in un ennesimo inconveniente. Quando Jim si presenta a casa della donna per risolverlo, scopre che il fidanzato della migliore amica di Lauren è nient’altro che l’uomo per cui lavora. Apprende inoltre che quest’ultimo ha appena rinunciato a un viaggio per famiglie in Sudafrica e pensa bene di comprare i suoi biglietti, ignorando il fatto che Lauren abbia avuto la stessa idea. Ed è così che, una volta arrivati a destinazione, i due si rivedono con tanto di famiglie numerose al seguito. Riusciranno, durante la loro settimana di convivenza forzata in un resort di lusso, a concedersi una tregua?

Insieme per forza: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Adam Sandler, Drew Barrymore, Terry Crews, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey, Kevin Nealon, Bella Thorne, Lauren Lapkus, Anna Colwell, Emma Fuhrmann, Abdoulaye N’Gom, Susan Yeagley, Jessica Lowe. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Adam Sandler: Jim Friedman

Drew Barrymore: Lauren Reynolds

Bella Thorne: Hilary “Larry” Friedman

Alyvia Alyn Lind: Lou Friedman

Emma Fuhrmann: Espn Friedman

Braxton Beckham: Brendan Reynolds

Kyle Red Silverstein: Tyler Reynolds

Wendi McLendon-Covey: Jen

Shaquille O’Neal: Doug

Terry Crews: Nickens

Abdoulaye N’Gom: Mfana

Joel McHale: Mark Reynolds

Kevin Nealon: Eddy

Jessica Lowe: Ginger

Zak Henri: Jake

Lauren Lapkus: cameo

Streaming e tv

Dove vedere Insieme per forza in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.