Insider – Faccia a faccia con il crimine: anticipazioni, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 19 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Insider – Faccia a faccia con il crimine, programma di Roberto Saviano che nei quattro appuntamenti prevede altrettante interviste faccia a faccia per ”capire a fondo il mondo del crimine organizzato ma anche sul senso della paura e della vita, con i soldi il centro di tutto per queste persone”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera, 19 febbraio 2022, la protagonista sarà la testimone di giustizia Piera Aiello, vedova di mafia che si è ribellata a Cosa Nostra denunciando gli assassini del marito. La storia di Piera Aiello ci porterà a ricordare anche il giudice Paolo Borsellino, che la accompagnò nel suo percorso di testimonianza, e sua cognata Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia italiana, morta suicida all’età di 17 anni dopo la strage di via D’Amelio.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Insider – Faccia a faccia con il crimine e quando vanno in onda? In tutto andranno in onda quattro puntate in altrettante prime serate. La prima sabato 12 febbraio 2022; la quarta e ultima sabato 5 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 12 febbraio 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 19 febbraio 2022 OGGI

Terza puntata: sabato 26 febbraio 2022

Quarta puntata: sabato 5 marzo 2022

