Inside Man: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, sabato 26 aprile 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda Inside Man, film del 2006 diretto da Spike Lee con un cast stellare: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film parte subito forte. In pochi istanti gli spettatori vengono catturati dalla trama: un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori. Sul posto arrivano i detective Keith Frazier (Denzel Washington) e Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor). I due coordinano il reparto di polizia del capitano John Darius (Willem Dafoe).

Ovviamente il presidente della Manhattan Trust, Arthur Case (Christopher Plummer), viene avvisato della rapina e del sequestro in corso. La sua preoccupazione è alta poiché in una cassetta di sicurezza del caveau è custodito il segreto del suo successo. Per far sì che questo non venga rivelato a nessuno, contatta quindi un’esperta in mediazioni internazionali, Madeline White (Jodie Foster). Forte della protezione politica del sindaco di New York, Madeline White convince Frazier a collaborare con lei in cambio di una promozione e della cancellazione dell’inchiesta in cui è indagato.

Inside Man: il cast

Abbiamo visto la trama di Inside Man, ma qual è il cast del film? Vediamo insieme gli attori principali e i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Det. Keith Frazier

Clive Owen: Dalton Russell

Jodie Foster: Madeline White

Christopher Plummer: Arthur Case

Willem Dafoe: capitano John Darius

Chiwetel Ejiofor: Det. Bill Mitchell

Kim Director: Stevie / Valerie Keepsake

Carlos Andrés Gómez: Steve / Kenneth Damerjian

James Ransone: Steve-O / Darius Peltz

Bernie Rachelle: Chaim

Streaming e tv

Dove vedere Inside Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera (26 aprile 2025) alle ore 21,25 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.