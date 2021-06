Indovina chi viene a cena: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 giugno 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Indovina chi viene a cena, film del 1967 diretto da Stanley Kramer ed interpretato da Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton e Isabel Sanford. Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al novantanovesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Joanna “Joey” Drayton, una ragazza bianca statunitense, cresciuta in un’agiata famiglia liberal di San Francisco, si innamora di John Prentice, uno stimato medico afroamericano conosciuto dieci giorni prima alle Hawaii. I due hanno deciso di sposarsi e si recano a San Francisco, dove Joey intende presentare il fidanzato ai propri genitori, il padre Matt e la madre Christina, prima che questi riparta la sera stessa per New York, e poi per Ginevra, dove lo attende un impegno di lavoro e dove hanno previsto di convolare a nozze. Joey vorrebbe seguire subito il suo adorato John, ma lui esige prima l’incondizionata approvazione dei genitori di lei alla loro unione. Christina, commossa dalla sincerità dell’unione, aderisce all’entusiasmo della figlia, ma Matt, troppo preoccupato per le difficoltà cui la coppia andrebbe incontro, non è propenso a dare la propria approvazione…

Indovina chi viene a cena: il cast

Abbiamo visto la trama di Indovina chi viene a cena, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Spencer Tracy: Matt Drayton

Sidney Poitier: John Prentice

Katharine Hepburn: Christina Drayton

Katharine Houghton: Joanna Drayton

Beah Richards: Mrs. Mary Prentice

Roy E. Glenn: Mr. John Prentice

Cecil Kellaway: Monsignor Mike Ryan

Isabel Sanford: Matilde “Tilly” Binks

Virginia Christine: Hilary St. George

Alexandra Hay: Carhop

Barbara Randolph: Dorothy

D’Urville Martin: Frankie

Tom Heaton: Peter

Grace Gaynor: Judith

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 giugno 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.