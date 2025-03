Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 8 marzo 2025, Rai 3

Questa sera, sabato 8 marzo 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare.

Anticipazioni

Un viaggio tra Italia, Africa e America Latina dove la costante di questi ragazzi è combattere la dittatura degli interessi economici, le speculazioni, l’indifferenza verso la salvaguardia della Terra. Sono professionisti, laureati che lasciano il lavoro in città per tornare alla terra, coltivano grani antichi, fanno il pane nei forni di comunità, praticano l’agricoltura rigenerativa, producono biologico e si oppongono a chi vorrebbe trasformare i campi in distese di pannelli fotovoltaici. Ma ci sono anche giovani che hanno come obiettivo la salvezza del mare, un polmone cruciale per l’ambiente purtroppo troppo spesso usato come discarica o riserva per una pesca selvaggia. In studio, come sempre, il medico epidemiologo Franco Berrino che spiegherà come e perché l’azione di questi ragazzi protegge anche la salute.

