Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 6 novembre

Questa sera, sabato 6 novembre 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Non si può essere sani in un mondo che non lo è. Questo il mantra di Indovina chi viene a cena che, questa sera alle 21.45 su Rai 3, indaga sul segreto dell’elisir di lunga vita in cinque zone del mondo definite hotspot della longevità. I fattori in comune sono più legati allo stile di vita che alla genetica: l’alimentazione a km zero, la restrizione calorica di cui tanto si parla ultimamente nelle diete sul digiuno, il supporto familiare e il movimento fisico. Una delle cinque zone “blu” con il più alto numero di centenari al mondo si trova in Sardegna, e a loro si cerca di carpire il segreto della dieta “davvero” mediterranea.

L’inchiesta realizzata da Sabrina Giannini si chiede anche cosa troveranno i giovani di oggi quando avranno 50 anni. Nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni e la popolazione dei giovani italiani oggi è la più obesa d’Europa. Un peso economico insostenibile per il servizio sanitario se non si cambiano gli stili di vita già a partire da oggi. Perché si potrebbe arrivare alla terza età sani, ma gli esperti e la scienza, che suggeriscono i consigli giusti, spesso non vengono ascoltati. In Italia come nel resto del mondo. E poi: come sarà il mondo che erediteranno i giovani con le attuali politiche ambientali?

Il resto è cronaca: un virus che assedia l’economia e una politica mondiale che non blocca il taglio delle foreste (serbatoio di biodiversità a protezione di milioni di virus con i quali non siamo mai stati in contatto) e consente la veicolazione di animali selvatici nonostante le raccomandazioni dell’OMS suggeriscano di fermarle. Che mondo sarà quello che stiamo forgiando per le nuove generazioni?

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,45, stasera – sabato 6 novembre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.