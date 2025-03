Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 29 marzo 2025, Rai 3

Questa sera, sabato 29 marzo 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Dall’Italia al Marocco fino agli Stati Uniti, Sabrina Giannini e la sua squadra tornano ad occuparsi di pesticidi, ma anche di coloro che lottano per cambiare il sistema. Come i cittadini di Malles che, da anni, si battono per vivere in un comune libero dai veleni usati nell’agricoltura convenzionale. Senza dimenticare chi ha trovato un’alternativa per bypassare la grande distribuzione e fornire direttamente ai consumatori frutta e verdura biologica. Garantendo, al contempo, il giusto prezzo ai produttori. In studio, come sempre, il dottor Franco Berrino.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – sabato 29 marzo 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.