Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 15 marzo 2025, Rai 3

Questa sera, sabato 15 marzo 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

A cinque anni dalla pandemia, il programma di Rai 3 entra dove l’Organizzazione mondiale della Sanità non ha potuto (o voluto) entrare, in Cina. L’obiettivo è verificare se sono stati eliminati i fattori scatenanti del contagio dal virus Sars. Tra i mercati umidi cinesi, Sabrina Giannini svela l’esito sconvolgente della sua indagine. Altre immagini esclusive sono state realizzate in Africa, tra eroici tentativi di salvare animali selvatici sull’orlo dell’estinzione, proteggendo anche i loro habitat, creando così un argine agli spillover dei virus dalle specie selvatiche all’uomo. La puntata si conclude con un reportage nella penisola scandinava, per scoprire che in fondo i “wet market”, i mercati umidi dove gli animali vengono macellati sul posto, ci sono anche in Europa.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – sabato 15 marzo 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.