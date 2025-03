Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 1 marzo 2025, Rai 3

Questa sera, sabato 1 marzo 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Secondo appuntamento con il programma di inchieste sull’ambiente della Rai, giunto al nono anno di programmazione. Sabrina Giannini e la sua squadra continuano il loro viaggio nella sostenibilità e tornano a parlare di moda. L’industria del fashion, oltre ad essere una delle più inquinanti del pianeta, definisce criteri di bellezza a cui è necessario adeguarsi per non sentirsi esclusi dalla società. Come i bambini e gli adolescenti obesi incontrati al centro di chirurgia pediatrica dell’ospedale Bambino Gesù, di cui si parlerà in studio con il medico epidemiologo, Franco Berrino. Ragazzi e ragazze spesso vittime di un bullismo feroce. D’altronde chi non corrisponde ai canoni imposti dai brand della moda è escluso dal sistema. E questo vale anche per i fornitori di materie prime o per chi cuce le nostre borse e i nostri abiti.

Il sistema stritola, talvolta letteralmente, chi sta alla base della catena produttiva, come gli animali. Uccisi perché la loro pelle e la loro pellicce servono per produrre costosi “accessori di vanità”. E non bastano le certificazioni a garantire che un capo, comprato anche a caro prezzo, sia stato realizzato rispettando la dignità dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e il benessere degli animali. L’inchiesta di “Indovina chi viene a cena” ha documentato queste distorsioni in tutto il mondo: dall’Italia al Bangladesh, dal Perù al Sud Africa. Come sempre, il programma racconterà la straordinaria dedizione di chi prova a cambiare le cose, nel rispetto della nostra salute e di quella del pianeta.

Streaming e tv

