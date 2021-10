Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 2 ottobre

Questa sera, sabato 2 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

“Follow the money” e troverai i crimini contro l’ambiente, la natura, la nostra salute. Com’è possibile che ancora oggi arrivino nei nostri porti e aeroporti milioni di animali selvatici in era Covid-19, nonostante gli esperti mondiali raccomandino di bloccare questo traffico per evitare altre pandemie? Come mai è consentito l’uso di concimi tossici e con alte concentrazioni di metalli pesanti su terreni di coltura? Perché il commercio dei rifiuti è ingestibile e provoca incendi nei capannoni abbandonati del Nord Italia e prende le vie dell’Oriente e della Bulgaria? Sabrina Giannini e la sua squadra hanno seguito questi percorsi, lungo i quali la “tolleranza” delle norme rende volutamente indefinibile il confine tra la legalità e il crimine contro la salute e l’ambiente, il più vantaggioso economicamente e il meno rischioso penalmente.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – sabato 2 ottobre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.