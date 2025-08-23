Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 23 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, film del 2008 diretto da Steven Spielberg, interpretato da Harrison Ford e basato sulla storia concepita dal produttore esecutivo George Lucas. Ambientato nel 1957, il quarto film della serie cinematografica vede un anziano Indiana Jones fronteggiare agenti dell’Unione Sovietica guidati da Irina Spalko alla ricerca di un teschio di cristallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Deserto del Nevada, 1957. Un commando di militari sovietici, guidati da Irina Spalko, scienziata esperta di paranormale e pupilla di Stalin, e dal Colonnello Dovchenko, espugna una base segreta americana, l’Hangar 51, conducendovi Indiana Jones e la sua spalla George “Mac” McHale. La spietata comandante Spalko intende servirsi del dottor Jones per trovare una particolare cassa contenuta tra migliaia di altre in un deposito, poiché dieci anni prima l’uomo aveva avuto occasione di esaminarne il contenuto, vale a dire dei resti di un essere apparentemente extraterrestre. Mentre l’attenzione di tutti è catalizzata sul contenuto della cassa, Jones tenta di rovesciare la situazione a suo favore, ma Mac lo ostacola, rivelando di essere al soldo dei Russi. L’eroe riesce comunque a scappare, stende Dovchenko, e si ritrova al centro di un test nucleare, al quale miracolosamente sopravvive, per poi essere recuperato dai militari Usa.

Decontaminato, viene sospettato dagli agenti dell’FBI di essere una spia comunista (siamo in tempo di maccartismo) a causa della sua amicizia con Mac, tanto che, al ritorno al Marshall College, il suo ufficio viene sottoposto a perquisizione, mentre Charles Stanforth, amico e preside del college, arriva anche a dimettersi pur di difenderlo. Jones, messo in aspettativa dal College, decide di lasciare gli Stati Uniti, per stabilirsi a Londra. Fatte le valigie, mentre sta partendo in treno, però, viene raggiunto dal giovane Mutt Williams, che gli chiede aiuto: sua madre è stata rapita mentre si interessava della scomparsa del professor Harold Oxley, un archeologo compagno di Indiana all’Università di Chicago, il quale le aveva lasciato una lettera indecifrabile, che la donna aveva giudicato comprensibile soltanto da Jones. L’uomo intravede una pista che porta a Nazca, in Perù, verso il Teschio di cristallo di Akator, un manufatto leggendario oggetto di venerazione e paura. Sulle sue tracce, vi sono anche agenti del KGB, che interrompono i due e li costringono a una rocambolesca fuga in moto per il campus universitario.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Indiana Jones

Cate Blanchett: Irina Spalko

Karen Allen: Marion Ravenwood

Shia LaBeouf: Mutt Williams

Ray Winstone: George “Mac” McHale

John Hurt: Harold Oxley

Jim Broadbent: Charles Stanforth

Igor’ Žižikin: Antonin Dovchenko

Alan Dale: gen. Ross

Andrew Divoff: soldato russo

Streaming e tv

Dove vedere Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 23 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.