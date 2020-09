Independence Day – Rigenerazione, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 27 settembre 2020, arriva in prima serata su Italia 1 il film Independence Day – Rigenerazione: si tratta del sequel del film Independence Day, del 1996, ed è diretto da Roland Emmerich. La pellicola fantascientifica è uscita nel 2016 e non ha ottenuto il consenso della critica. Ciò nonostante, il film ha comunque incassato a livello mondiale quasi 4 milioni di dollari. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nel cast.

Independence Day – Rigenerazione, la trama

Il film si riallaccia a quanto accaduto nel primo: sono trascorsi vent’anni da quando gli umani sono riusciti ad impedire l’invasione aliena sulla Terra. Gli Stati Uniti, per questo, hanno creato un piano ad hoc nell’eventualità che una simile sciagura potesse ripetersi. David Levinson e la dottoressa Catherine Marceaux hanno ottenuto l’incarico di ispezionare l’unica navicella aliena che atterrò tempo addietro sulla Terra (durante lo scontro). I due scoprono che quella navicella era riuscita ad inviare un segnale di soccorso prima che l’astronave madre venisse distrutta. Così, mentre l’ex presidente USA Thomas Whitmore e Dikembe Umbutu (il signore della guerra) dichiarano di essere vittime di strane visioni sul futuro, una piccola navicella si fa strada verso la stazione spaziale lunare. Contro il parere dei suoi superiori, Jake Morrison – pilota – contatta Levinson e Marceaux perché convinto di poter sventare il prossimo tentativo di invasione aliena.

Independence Day – Rigenerazione, il cast e il trailer

Nel cast vediamo attori ben conosciuti, partendo da Jake Morrison interpretato da Liam Hemsworth. Dylan Hiller è interpretato da Jessie Usher, mentre il generale Adams è interpretato da William Fichtner. Patricia Whitmore è interpretata da Maika Monroe, mentre Sam è interpretato da Joey King. David Levinson è interpretato da Jeff Goldblum, mentre il presidente Lanford è interpretato da Sela Ward. Bill Pullman interpreta il presidente Whitmore, mentre Charlotte Gainsbourg interpreta la dottoressa Catherine Marceaux. Vivica A. Fox interpreta Jasmine, mentre Deobia Oparei interpreta Dikembe Umbutu. Brent Spiner è il dottor Brakish Okun, mentre Judd Hirsch è Julius Levinson.

Independence Day – Rigenerazione, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il film? Independence Day – Rigenerazione va in onda questa sera, domenica 27 settembre 2020, alle ore 21:30 su Italia 1. Il canale è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming può farlo su MediasetPlay tramite pc, smartphone e tablet (c’è anche l’applicazione).

Potrebbero interessarti Che Tempo Che fa, dove vedere in tv e in streaming il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa torna su Rai 3: tutte le informazioni sulla nuova edizione L’Allieva 3: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv