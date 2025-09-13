Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto: trama, cast e streaming

Questa sera, sabato 13 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, film del 1970 diretto da Elio Petri e interpretato da Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma. Il giorno stesso della sua promozione al comando dell’ufficio politico della Questura, un dirigente di Pubblica Sicurezza (del quale per tutta la durata del film non viene fatto il nome e che in fase di sceneggiatura viene individuato come l’Assassino), fino a quella mattina capo della sezione omicidi, uccide con una lametta Augusta Terzi, la propria amante, nell’appartamento di lei. Il film è realizzato con la tecnica dei flashback in cui si rivela che Augusta invitava il commissario ad abusare del proprio potere o a narrarle particolari scabrosi cui aveva assistito nelle vesti di poliziotto o, ancora, lo provocava parlandogli di una sua relazione con un giovane rivoluzionario, l’ex studente anarchico Antonio Pace, che vive nel suo stesso palazzo. La Terzi, entrando in intimità profonda con lui, porta a nudo le sue debolezze e non manca di umiliarlo per queste.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto: il cast

Abbiamo visto la trama di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Gian Maria Volonté: il “Dottore”
  • Florinda Bolkan: Augusta Terzi
  • Gianni Santuccio: Prefetto
  • Orazio Orlando: brigadiere Biglia
  • Gino Usai: Agente di polizia Squadra Gian Maria Volonte’
  • Sergio Tramonti: Antonio Pace
  • Arturo Dominici: Mangani
  • Aldo Rendine: Nicola Panunzio
  • Massimo Foschi: marito di Augusta
  • Aleka Paizi: governante del Dottore
  • Vittorio Duse: Canes
  • Pino Patti: capo Reparto Intercettazioni
  • Salvo Randone: idraulico
  • Fulvio Grimaldi: Patanè
  • Vincenzo Falanga: Pallottella

Streaming e tv

Dove vedere Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, sabato 13 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
