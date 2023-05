Incoronazione Re Carlo III streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia, a che ora inizia, orario, quanto dura

Questa mattina, sabato 6 maggio 2023, si svolgerà all’abazia di Westminster a Londra l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla. Un evento di portata mondiale che verrà trasmesso anche in diretta tv su Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time. La cerimonia inizierà alle ore 12 italiane, preceduta dalla processione, per un evento che passerà alla storia. Ci saranno molti ospiti e personaggi noti, oltre a Capi di Stato e monarchi. Con l’incoronazione Re Carlo III diventa anche capo della Chiesa anglicana. Ma dove vedere l’incoronazione di Re Carlo III in diretta tv e in streaming?

In tv

Appuntamento in tv su Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time. Appuntamento dalle 10.20 (ora locale) del 6 maggio 2023, le 11.20 in Italia con la processione fino all’abazia di Westminster. La cerimonia vera e propria inizierà alle 12 italiane. La cerimonia di incoronazione di Carlo III sarà seguita in diretta dalla Rai con uno Speciale Tg1 che prenderà il via alle 11:45 e terminerà alle 15:30 con uno stacco per l’edizione del telegiornale delle 13:30. Su Rai 2, invece, in prima serata ci sarà un approfondimento con commenti, mentre su RaiNews sono previste finestre sulla Coronation Ceremony durante l’arco di tutta la giornata, così come nei programmi di intrattenimento del day time della TV di Stato.

La diretta dell’incoronazione su Canale 5 avverrà con uno speciale di Verissimo, in collaborazione con la redazione del Tg5. A partire dalle 11:00 circa, Silvia Toffanin presenterà dunque L’incoronazione di Carlo III. Diretta anche su La7 con uno speciale del Tg di Enrico Mentana. Diretta infine anche su Real Time le cui trasmissioni prenderanno il via già alle 8:30 di mattina con il commento di due esperti di Casa Windsor: Francesco Vicario (caposervizio di Gente) e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica.

Finestre e collegamenti anche sulle reti all news come Rai News 24. Su Sky Tg24 speciale a partire dalle 11:00 e fino alle 14:30: alla conduzione Liliana Faccioli Pintozzi da Londra, mentre tra gli ospiti ci sarà Enrica Roddolo (giornalista del Corriere della Sera ed esperta di casa Windsor). Presso l’Abbazia di Westminster ci sarà in collegamento Tiziana Prezzo, mentre Nicola Veschi sarà tra la gente sul Mall e Lavinia Spingardi dall’ambasciata britannica a Roma. Durante lo speciale, inoltre, andrà in onda un’intervista a Valentine Low, Royal Correspondent del Times.

Incoronazione Re Carlo III streaming live

Se non siete a casa, potete seguire l’incoronazione di Re Carlo III in diretta streaming seguendo le dirette sui canali che trasmetteranno l’evento. Basterà quindi collegarsi su Rai Play, Mediaset Play o sulla diretta dei canali La7 e Real Time disponibili on line. Inoltre l’evento sarà visibile in lingua originale sulla BBC e sui canali social della Royal Family.