Al termine della cerimonia, per uscire dall’abbazia di Westminster, Carlo porterà sul capo la cosiddetta The Imperiale State Crown, una corona più comoda realizzata nel 1937: è la stessa che usava sua madre in occasione dell’apertura del Parlamento. Camilla sarà invece incoronata con la Queen Mary’s Crown, che è stata portata fuori dalla Torre di Londra per essere modificata prima della cerimonia in onore di Elisabetta II. Sulla corona, infatti, sono state apportate delle pietre appartenenti alla collezione personale della compianta sovrana.

Il re ha scelto personalmente la musica per la cerimonia, che comprende 12 brani appena commissionati, tra cui un inno del compositore di Cats Andrew Lloyd Webber. Parte della cerimonia sarà cantata in gallese e i solisti includeranno il famoso cantante d’opera gallese Sir Bryn Terfel. Ci sarà musica greco-ortodossa in memoria del padre del re, il principe Filippo, nato in Grecia. Si esibirà anche un coro gospel, così come i coristi della Westminster School.

Incoronazione Re Carlo III: gli ospiti e gli invitati

Chi sarà presente all’incoronazione di re Carlo III e della Regina Camilla? Gli invitati alla cerimonia all’Abazia di Westminster saranno circa 2000. Ci saranno ospiti istituzionali come il presidente francese Emanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella fino alla first lady americana Jill Biden. Grande attesa e curiosità anche per la presenza del figlio ribelle Harry.

Per quanto riguarda i membri della famiglia reale, saranno presenti l’erede al trono William con la moglie Kate, la sorella del re, Anna, e i fratelli Andrea ed Edoardo. Andrea sarà solo, senza Sarah Ferguson, che non è invitata in quanto ex moglie. Molti occhi saranno puntati su Harry, il principe ribelle che arriverà dalla California lasciando a casa la moglie Meghan e i due bambini. Si prevede che sarà seduto indietro rispetto al resto della famiglia, che incontrerà per la prima volta dall’uscita del libro di memorie ‘Spare’, non certo gradito a Buckingham palace. Eccetto i figli di Harry, saranno presenti tutti i nipotini del re, così come probabilmente i figli dei suoi fratelli. Il principino George, secondo in linea di successione, sarà inoltre uno dei paggetti della cerimonia, assieme ai nipoti di Camilla, Gus, Louis, Freddy e Arthur.

Ci saranno poi presidenti e capi di Stato da tutto il mondo. Sono attesi il primo ministro Rishi Sunak, diversi ministri e pari della camera dei Lord. Dovrebbero esserci anche alcuni ex premier, fra cui Tony Blair e Liz Truss. L’invito, come gesto di rispetto e pacificazione, è stato accettato anche da Michelle O’Neill, probabile futura premier dell’Irlanda del Nord ed esponente del partito repubblicano Sinn Fein. Fra gli ospiti stranieri sono previsti diversi capi di Stato. Per l’Italia è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ci saranno anche il presidente francese Emmanuel Macron, quello polacco Andrzej Duda e delle Filippine Ferdinad Marcos. Per gli Stati Uniti ci sarà la first lady Jill Biden, a cui si aggiungeranno i primo ministri australiano, Anthony Albanese, e pachistano, Shehbaz Sharif, esponenti di governi di altri paesi del Commonwealth, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, e leader religiosi. Per quanto riguarda le teste coronate, sono attesi i reali di Spagna e di Svezia, l’imperatore giapponese e i principi di Monaco.

Per l’incoronazione, Re Carlo III ha voluto invitare anche 850 cittadini che si sono spesi a servizio della comunità. Fra loro vi sono 450 persone insignite della British Empire Medal, riconoscimento per alto servizio militare o civile, e 400 giovani membri di gruppi di volontari in attività sociali e benefiche. Migliaia di veterani di guerra, medici e infermieri sono stati infine invitati a seguire il passaggio delle processioni da un palco allestito di fronte a Buckingham Palace.

Quanto costa l’incoronazione

Non ci sono cifre ufficiali su quanto costerà la cerimonia al governo britannico, ma ovviamente la stampa ha fatto le sue ricerche. Secondo quanto riportato dal Times qualche giorno fa, gli esperti stimano che l’incoronazione di Carlo III potrebbe costare più di 100 milioni di sterline. Come in quasi tutte le incoronazioni dal 1066, sarà l’arcivescovo di Canterbury a officiare la cerimonia di incoronazione di Carlo III. L’arcivescovo lo ungerà con l’olio sacro dell’incoronazione e gli porrà sul capo la corona di Sant’Edoardo, incoronandolo ufficialmente re Carlo III. Il monarca occuperà la cosiddetta “sedia dell’incoronazione” con lo scettro e il bastone del sovrano, antico simbolo del suo potere sulla nazione britannica e sul mondo intero per conto della cristianità.

A che ora inizia

Appuntamento dalle 10.20 (ora locale) del 6 maggio 2023, le 11.20 in Italia con la processione fino all’abazia di Westminster. La cerimonia vera e propria inizierà alle 12 italiane.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming la cerimonia dell’incoronazione di Re Carlo III? Si tratta di un evento di portata planetaria, che sarà trasmesso in diretta TV dalla BBC per i cittadini britannici, ma si potrà seguire live anche in Italia. Diretta sabato mattina, 6 maggio 2023, su Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time, oltre a finestre sui canali all news come Sky Tg24 e Rai News 24. Su Rai 1 speciale Tg1 che prenderà il via alle 11:45 e terminerà alle 15:30 con uno stacco per l’edizione del telegiornale delle 13:30. Su Rai 2, invece, in prima serata ci sarà un approfondimento con commenti, mentre su RaiNews sono previste finestre sulla Coronation Ceremony durante l’arco di tutta la giornata, così come nei programmi di intrattenimento del day time della TV di Stato.

La diretta dell’incoronazione su Canale 5 avverrà con uno speciale di Verissimo, in collaborazione con la redazione del Tg5. A partire dalle 11:00 circa, Silvia Toffanin presenterà dunque L’incoronazione di Carlo III. Diretta anche su La7 con uno speciale del Tg di Enrico Mentana. Diretta infine anche su Real Time le cui trasmissioni prenderanno il via già alle 8:30 di mattina con il commento di due esperti di Casa Windsor: Francesco Vicario (caposervizio di Gente) e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica.