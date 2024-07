Pomeriggio convulso nella sede Rai di via Teulada, che è stata evacuata a causa del maxi incendio divampato a Monte Mario, a poche centinaia di metri dallo storico centro di produzione tv. Per questo motivo oggi il programma Estate in diretta non è andato in onda, sostituito in extremis da una puntata di Techetechete. Un incendio che ha provocato diversi danni e creato momenti di paura tra i residenti della centralissima zona della Capitale, arrivando anche a stravolgere i palinsesti della prima rete.

Anche i conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno lasciato la sede di via Teulada. La conduttrice ha ripreso il tutto in un video postato sui suoi social.