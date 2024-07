Maxi incendio a Roma, evacuata la sede Rai di via Teulada: Estate in diretta non va in onda, perché, motivo

Un grosso incendio è in corso questo pomeriggio a Roma, tra Piazzale Clodio e Monte Mario. Una densa nube nera si alza da questa zona centrale della Capitale, dietro la Corte d’Appello di Roma. Sul posto elicotteri e camionette dei vigili del fuoco.

Intanto è stato evacuato il Centro di produzione Rai di via Teulada: sospesa Estate in diretta, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini oggi, dunque, non va in onda. Al suo posto trasmessa una puntata di TecheTecheTe e poi la replica della fiction “La mia bella famiglia italiana”. Il fuoco sarebbe partito da un’ampia area di scambio e parcheggio alla fine di via Teulada, a soli 300 metri dagli studi Rai. Secondo altre ipotesi le fiamme sarebbero partite dalla baraccopoli di via Romeo Romei.

“Noi stiamo evacuando l’edificio. Come potrete vedere, sono andati via tutti. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani. L’incendio è serio”, ha commentato sui social la conduttrice Nunzia De Girolamo. “Esplosioni continue. Sembrava un bombardamento”, è il racconto di un residente.

Anche i residenti di diversi stabili in via Ildebrando Goiran sono stati fatti evacuare d’urgenza: ci sono persone in strada con cani e gatti. Due auto sono già andate a fuoco e si teme per le esplosioni di altre auto parcheggiate nella via. “Esplosioni continue. Sembrava un bombardamento”, è il racconto di un residente. Intanto le fiamme hanno risalito la collina di Monte Mario e si stanno dirigendo verso la terrazza dello Zodiaco, lambendo l’Osservatorio Astronomico, che è avvolto dal fumo. In servizio i canadair. Sgomberati anche i residenti di una palazzina di via Romeo Romei. Chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione Piazzale Clodio.

La collina che sale a Monte Mario, a Roma, sopra la città giudiziaria, dietro la RAI di via TEULADA e a La7 via Novaro. L’incendio ora è vicino agli edifici e inizia a preoccupare. #rogo #Rai #la7 #tribunale #panoramica pic.twitter.com/exFnk7ln2d — pina debbi (@pidebbi) July 31, 2024